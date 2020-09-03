Курянин до смерти избил знакомого

Следователи собрали достаточно доказательств, уголовное дело направлено в суд Фото: Из архива "КП"

Щигровский следственный отдел СУ СК по Курской области завершил расследование уголовного дела в отношении 49-летнего мужчины. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

13 мая 2020 года днем между пьяным обвиняемым и его 55-летним знакомым в доме, расположенном в деревне Васильково Щигровского района, произошел конфликт. Обвиняемый подошел к потерпевшему и ударил его кулаком по лицу.

Мужчина упал на пол, обвиняемый взял потерпевшего за ноги, вытащил из дома на улицу и стал избивать руками и ногами. Потерпевший от полученных повреждений скончался.

Следователи собрали достаточно доказательств, уголовное дело направлено в суд.