С 7 сентября в Курске будут отключать свет

Отключения запланированы во всех трех округах Фото: Из архива "КП"

В связи с проведением плановых работ в электрических сетях следующие улицы города останутся без света:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 7 по 11 сентября с 13-30 до 16-30: ПЛК 61.

с 7 по 11 сентября с 9-00 до 15-00: Обоянская 23-25, Дружбы 1-7, 3А; Народная 6-10/27; Белгородская 20/1-24; 2-й Парковый переулок 2-6, 1-11; 1-й Парковый переулок 2-12, 1-11; Краснополянская 19-21, 2-12.

С 7 по 11 сентября с 9-00 до 17-00: Монтажников 1-35; Прилужная 1-79, 2-64; Народная 17, 19;

Тел. для справок: 32-32-15.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

С 8 по 11 сентября с 9-00 до 17-00: Нижняя Казацкая 99-121; 110-138; Масловка 3-43; 4-44; 4-й Косиновский переулок 55-77; 50-72; Сыромятникова 5-49; 2-36; 1-й Заречный проезд 6-14; 11-13; Заречная 114-168; 111-165; Верхняя Луговая 340; Бурцевка 7, 9; Верхняя Казацкая 242А; Верхняя Луговая 450-496; 405-425; 1-я Орловская 1-29; 2-32; 2-я Орловская 2-46А; 1-51; ул. Светлая 28-68; 45-97; переулок Светлый 1 – 21;1-й Светлый проезд 3-33; ул. Спортивная 2-162; 3-125; ул. Олимпийская 4-138; 1-119.

Тел. для справок: 32-40-89.

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

10 сентября с 13-30 до 16-00: Парижской Коммуны,34, 38 42.

Тел. для справок: 26-32-10.