За сутки в Курской области произошло 23 пожара

В основном горели трава и мусор Фото: Яна ШЕЛЕСТ

За прошедшие сутки в Курской области произошло 23 пожара. В основном горели трава и мусор. Больше всего пожаров отмечается в Курске, Курчатове, Курском и Обоянском районах.

За ситуацией следили 336 оперативных групп муниципалитетов. За нарушения требований пожарной безопасности сотрудники МЧС составили восемь протоколов.

Сегодня в Касторенском и Горшеченском районах ожидается пятый класс пожарной опасности, в ряде районов - четвертый. Днем температура воздуха поднимется выше 30 градусов.

В случае нештатной ситуации следует обращаться в службу спасения по телефонам «101» и «112».