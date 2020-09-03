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Под Курском водитель микроавтобуса насмерть сбил женщину

ДТП произошло в Суджанском районе
Яна ШелестЯнаШелест
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Пострадавшая скончалась на месте

Пострадавшая скончалась на месте

Фото: Из архива "КП"

2 сентября примерно в 21:18 32-летний водитель автомобиля «Фольксваген Транспортер» ехал по автодороге Дьяконово - Суджа - Киреевка со стороны села М. Локня в сторону Поречного.

На десятом километре трассы он сбил сорокалетнюю женщину. Пострадавшая скончалась на месте, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

Еще одна женщина погибла под колесами авто в Курчатове 2 сентября рано утром. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

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