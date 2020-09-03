В Курске будут судить сотрудницу кредитной организации

Организации был нанесен ущерб свыше 1 миллиона рублей Фото: Из архива "КП"

Отдел по расследованию преступлений в сфере экономики следственного управления УМВД по городу Курску завершил расследование уголовного дела по факту присвоения денежных средств должностным лицом кредитной организации.

34-летняя курянка работала экспертом-кассиром в компании, предоставляющей микрозаймы. На протяжении двух лет женщина оформляла фиктивные кредитные договоры на добросовестных заемщиков, которые ранее пользовались услугами организации, без их согласия.

Организации был нанесен ущерб свыше 1 миллиона рублей. Полицейские установили причастность курянки к 16 эпизодам преступления. Уголовное дело направили в суд. Обвиняемой грозит до десяти лет лишения свободы.