В курской больнице № 4 будут принимать пациентов с коронавирусом

В больнице будут лечить пациентов с нетяжелой формой заболевания Фото: Из архива "КП"

Терапевтическое и неврологическое отделения курской горбольницы № 4, которые находятся в отдельно стоящем корпусе, перепрофилировали для приема пациентов с коронавирусом.

Здесь подготовили 60 мест, к 30 из них - подвели кислород, есть и три реанимационные койки. В больнице будут лечить пациентов с нетяжелой формой заболевания.

Всего в Курской области с учетом горбольницы № 4 организовано 704 места для приема пациентов с COVID-19. Ковидные стационары работают в Курской городской больнице № 6, БСМП, Железногорской городской больнице, областной клинической инфекционной больнице им. Н.А. Семашко.