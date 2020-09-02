В курских школах прошел Урок здоровья

В условиях пандемии ко всем образовательным учреждениям предъявляются особые требования

2 сентября в курских школах прошел открытый Урок здоровья, который провели специалисты регионального Роспотребнадзора. Школьникам рассказали о профилактике коронавируса, мерах защиты от новой инфекции и других респираторных заболеваний, объяснили правила поведения в образовательном учреждении в условиях распространения COVID-19.

В условиях пандемии ко всем образовательным учреждениям предъявляются особые требования - последние дни лета были посвящены окончательной подготовке с тем, чтобы уже 1 сентября принять детей с соблюдением всех мер безопасности.

Проведена генеральная уборка всех помещений, обеспечены условия для обработки рук антисептиками, ежедневно будет проводиться влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств и обработкой всех контактных поверхностей. В соответствии с требованиями Роспотребнадзора, измерять температуру воспитанникам и сотрудникам будут ежедневно.