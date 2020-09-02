Курский Роспотребнадзор открывает горячую линию по гриппу

Звонить можно в рабочие дни с 9.00 до 17.00 Фото: Из архива "КП"

С 7 сентября по 12 октября 2020 года управление Роспотребнадзора по Курской области организует горячую линию по вопросам профилактики гриппа и острых респираторных вирусных инфекций.

Специалисты одела эпиднадзора и территориальных отделов ответят на вопросы граждан об эпидемиологической обстановке по гриппу и ОРВИ, иммунизации, о профилактике, использовании медицинских масок, а также на вопросы, связанные с введением ограничительных мероприятий в образовательных и прочих организациях при осложнении эпидобстановки, и на другие.

Звонить можно в рабочие дни с 9.00 до 17.00, с перерывом с 13.00 до 14.00, по телефонам:

- в г. Курске - (4712) 58-71-86;

- г. Железногорске, Железногорском, Дмитриевском, Хомутовском, Фатежском районах - (47148) 2-46-49;

- в Льговском, Курчатовском, Конышевском, Рыльском, Глушковском, Кореневском районах - (47140) 2-14-88;

- в Суджанском, Большесолдатском, Беловском, Медвенском, Обоянском и Пристенском районах - (47143) 2-16-38;

- в Щигровском, Черемисиновском, Тимском, Советском, Касторенском, Горшеченском и Мантуровском районах - (47145) 4-39-65.