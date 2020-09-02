Под Курском пройдет финал Кубка России по триатлону

Участникам предстоит преодолеть дистанцию «Спринт»

19 сентября в Курчатове состоится чемпионат и первенство Курской области по триатлону. А 20 сентября - финал Кубка России по триатлону и Всероссийские соревнования для юниоров и юношей. Участникам предстоит преодолеть дистанцию «Спринт».

Плавательный этап (750 м) состоится на Курчатовском водохранилище и будет состоять из двух кругов по 375 м каждый. Велосипедный этап (20 км) пройдет в три круга по 6670 метров по улицам Космонавтов, Гайдара, Коммунистическому проспекту (в сторону АЭС). Беговая дистанция (5 км) сформирована из двух кругов по набережной Курчатова.

В эстафете участвуют команды из трех спортсменов, каждый из которых должен будет пройти один из этапов.

Форма для регистрации: https://russiarunning.com/event/f18bb8d9-4e93-42c9-8a..