В Курской области скорая помощь станет единой службой

Единую диспетчерскую службу в регионе создали в начале 2020 года

Службу скорой медицинской помощи Курской области планируют до конца 2021 года объединить под одним юридическим лицом. К городской станции скорой медицинской помощи уже присоединили отделение Курского района, до конца года подключат отделение скорой Октябрьской ЦРБ.

«Мы сможем упорядочить маршрутизацию, оперативно доставлять экстренных пациентов из районов региона в медучреждения областного центра. Всех сотрудников из Курской ЦРБ мы уже перевели, пункт базирования службы в поселке Беседино сохранен, там, как и прежде, работает две бригады. В случае их занятости на вызовы направим ближайшую карету скорой помощи. Аналогично станем взаимодействовать и с другими районными больницами» - рассказал главный врач городской станции Константин Хруслов.

Единую диспетчерскую службу в регионе создали в начале 2020 года, она действует на базе Курской станции скорой медпомощи. Диспетчеры в оперативном режиме контролируют работу районных отделений скорой помощи и при необходимости могут направить ближайшую бригаду из соседнего района.