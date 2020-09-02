В Курске пройдет патриотическая акция

Акция пройдет на трех площадках Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Сегодня в 15.00 в Курске стартует патриотическая акция «Помним Победу», посвященная окончанию Второй мировой войны.

Горожанам предложат ответить на вопросы исторической викторины на тему Второй мировой войны, за правильные ответы в которой Волонтеры Победы будут вручать воздушные шары.

Акция пройдет на трех площадках:

• на площади Рокоссовского;

• на улице Ленина;

• на мемориальном комплексе «Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».