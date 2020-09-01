В Курске на проспекте Клыкова открылась новая школа

В День знаний в курской школе № 58 на проспекте В. Клыкова начался первый учебный год. За парты нового образовательного учреждения сели более тысячи школьников.

Школа построена в рамках нацпроекта «Образование». В учебном заведении – бассейн длиной 25 метров, три спортзала, актовый зал на 500 человек с большим экраном и стоматологический кабинет.

Оснащение школы также отвечает всем современным требованиям. Среди учебного оборудования – цифровые лаборатории для предметных кабинетов, мобильные компьютерные и лингафонные классы, модели для занятий робототехникой, лаборатория 3D-моделирования и многое другое.