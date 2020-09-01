Под Курском в ДТП погибла 21-летняя девушка

В результате ДТП девушка водитель скончалась на месте Фото: УМВД России по Курской области.

1 сентября примерно в 11:25 21-летняя девушка-водитель двигалась по автодороге Тросна – Калиновка в Дмитриевском районе со стороны Хомутовки в сторону Дмитриева. На 78 километре трассы она, по предварительным данным, не справилась с управлением и съехала в кювет, где автомобиль перевернулся.

В результате ДТП девушка водитель скончалась на месте. 24-летняя пассажирка получила ранения и была доставлена в Дмитриевскую центральную районную больницу.

По данному ДТП проводится проверка, полиция выясняет все обстоятельства происшествия.