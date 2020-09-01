В Курске после капремонта открылась школа № 11

Школа рассчитана на 144 места

Больше 100 детей начнут учиться в обновленной школе №11. Здание было построено в 1936 году. В 2014-м школу временно закрыли на ремонт после частичного обрушения штукатурки, а детей перевели в ближайшие школы № 3 и № 12. Сегодня старшеклассники и учителя вернулись в родные стены.

«Школа рассчитана на 144 места. С сегодняшнего дня здесь будут учиться 105 детей, 22 из них в первом классе. Мы объявили дополнительный набор. Родители, желающие отдать своего ребенка в наше учебное заведение, приходили с детьми даже сегодня утром», - поделилась директор школы №11 Оксана Барыбина.

В текущем году здесь выполнили большой объем работ: укрепили фундамент, заменили коммуникации, окна, кровлю, отремонтировали учебные классы. Благоустроили также прилегающую территорию и возвели спортивную площадку со специальным покрытием. На капитальный ремонт, который начали в декабре прошлого года, было израсходовано более 48 млн рублей.