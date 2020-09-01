Курянка лишилась двух миллионов, поговорив по телефону с мошенниками

Сумма ущерба составила почти два миллиона рублей Фото: Из архива "КП"

59-летней жительнице Курска позвонил незнакомец, представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что кто-то пытается снять с ее карты деньги. Злоумышленник предложил обезопасить сбережения, установив виртуальную антивирусную программу в телефоне.

Женщина призналась, что плохо владеет современными компьютерными технологиями. Мошенник по телефону стал давать подробные рекомендации, следуя которым потерпевшая скачала приложение.

Во время разговора аферист выманил информацию о имеющихся банковских картах. Озвучив по телефону секретную информацию об одной банковской карте, курянка предоставила доступ к личному кабинету.

Разговор продолжился. Аферист попытался выведать информацию о второй карте, но женщина поняла, что разговаривает с мошенником. Она позвонила на горячую линию банка и узнала, что с ее карты списали 220 тысяч рублей и что на нее оформлен миллионный кредит.

Сумма ущерба составила почти два миллиона рублей. Курянка обратилась в полицию. По факту кражи денег возбуждено уголовное дело. Оперативники установили, что женщине звонили из другого региона. Ведется следствие.