В Курске перед школами заменили дорожные знаки

Дорожники отмыли знаки от наклеек и надписей, обрезали ветки

Перед 1 сентября в Курске заменили пришедшие в негодность знаки «пешеходный переход» и «дети» около образовательных учреждений. Также рабочие установили 36 соответствующих знаков на желто-зеленом фоне и обновили «зебру» около всех школ.

Дорожники отмыли знаки от наклеек и надписей, обрезали ветки, которые мешали участникам дорожного движения видеть знаки и светофоры.

В рамках национального проекта БКАД заменили старые и установили новые дорожные знаки на желто-зеленом фоне на 14 школьных пешеходных переходах.