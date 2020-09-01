В Курске пройдет фестиваль аэростатов

В небо взлетят десять шаров из разных регионов страны

Как мы рассказывали ранее, 5 и 6 сентября куряне отметят День города. В областном центре пройдет множество ярких мероприятий и концертов.

Пожалуй, самым зрелищным и необычным событием в праздновании Дня города станет второй фестиваль аэростатов. Он состоится 6 сентября в 16.30 на Красной площади.

В небо взлетят десять шаров из разных регионов страны, в том числе предусмотрено выступление аэростатов-гигантов. Как отмечают организаторы, взлет аэростатов может быть отменен в случае нелетных погодных условий.