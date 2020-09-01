Курский пенсионер ездил по липовому водительскому удостоверению

Мужчина попал в поле зрения сотрудников ГИБДД осенью 2019 года Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Железногорского пенсионера приговорили к трем месяцам ограничения свободы за использование поддельного водительского удостоверения. Мужчина попал в поле зрения сотрудников ГИБДД осенью 2019 года, когда пересекал сплошную. Он предъявил поддельное водительское удостоверение, которое, кроме того, содержало данные иного лица.

Три года назад пенсионер был замечен при управлении транспортом в состоянии опьянения. После этого получать водительское удостоверение в установленном порядке не посчитал нужным, так как не хотел сдавать экзамен на знание Правил дорожного движения.

За семь месяцев 2020 года сотрудники подразделений дознания УМВД по Курской области возбудили 17 уголовных дел по фактам использования заведомо подложных водительских удостоверений.