В Курскe открылась ретро-выставка "Школьный портфель"

Школьникам предлагают познакомиться с тем. как учились их родители в 20 веке Фото: Светлана ВОЛКОВА

Промокашка, счеты, кассы цифр и букв, чернильница. Большинство современных школьников никогда не слышали об этих предметах, но с ними знакомы их родители, бабушки и дедушки. В Курском археологическом музее до 30 сентября работает ретро-выставка «Школьный портфель».

Курский государственный музей археологии работает в штатном режиме: с 9.30 до 17.00 часов, без перерыва и выходных.

Экскурсии по экспозиции проводятся для индивидуальных посетителей и групп до пяти человек. Рекомендуем заранее бронировать время посещения музея. Посетители допускаются в помещение музея только в защитной маске. Во время посещения экспозиции, на экскурсии нужно соблюдать социальную дистанцию - два метра (за исключением членов одной семьи). Телефон для справок: 54-91-95.