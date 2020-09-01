В центре Курска перекрыли движение

Пропускать будут только транспорт спецслужб Фото: Светлана ВОЛКОВА

1 сентября в связи с ремонтом теплосетей движение транспорта будет перекрыто на участке улицы Мирной от пересечения с улицей Ленина до улицы Володарского.

- Инспекторы ГИБДД займутся регулировкой движения на этих перекрестках. Пропускать будут только транспорт спецслужб и автомобили жителей, проживающих в ближайших домах. Горожан просят отнестись с пониманием к временным неудобствам, - сообщили в мэрии.

Родителям учащихся школы №5, которая находится на улице Мирной, рекомендуют 1 сентября воспользоваться общественным транспортом либо заранее продумать маршрут и определиться с местом для парковки своего автомобиля.