Директор курской фирмы задолжал работникам крупную сумму

Образовалась задолженность на общую сумму более 134 тысяч
Фото: Из архива "КП"
Следственный отдел по Центральному округу города Курска СУ СК по Курской области возбудил уголовное дело в отношении 49-летнего директора компании. Мужчину подозревают в невыплате свыше двух месяцев заработной платы.
В нарушение требований Конституции РФ и трудового законодательства он свыше двух месяцев умышленно не производил полный расчет при увольнении четырем работникам. В результате перед потерпевшими образовалась задолженность на общую сумму более 134 тысяч рублей.
Сейчас по делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование продолжается.