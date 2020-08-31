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Директор курской фирмы задолжал работникам крупную сумму

Возбуждено уголовное дело
Яна ШелестЯнаШелест
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Образовалась задолженность на общую сумму более 134 тысяч

Образовалась задолженность на общую сумму более 134 тысяч

Фото: Из архива "КП"

Следственный отдел по Центральному округу города Курска СУ СК по Курской области возбудил уголовное дело в отношении 49-летнего директора компании. Мужчину подозревают в невыплате свыше двух месяцев заработной платы.

В нарушение требований Конституции РФ и трудового законодательства он свыше двух месяцев умышленно не производил полный расчет при увольнении четырем работникам. В результате перед потерпевшими образовалась задолженность на общую сумму более 134 тысяч рублей.

Сейчас по делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование продолжается.

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