У курянина изъяли семь килограммов маковой соломки

Полицейские изъяли более девяти килограммов наркотиков Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курской области завершился второй этап межведомственной комплексной оперативно – профилактической операции «Мак – 2020». По ее итогам возбудили 46 уголовных дел по преступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков, составили 50 административных протоколов.

Из незаконного оборота полицейские изъяли более девяти килограммов наркотиков, большая часть которых – растительного происхождения. Всего за два этапа проведения операции изъято около 19 килограммов растительных наркотических средств.

У жителя Рыльского района в сарае полицейские нашли около семи килограммов маковой соломки. Уничтожены 60 очагов дикорастущих наркосодержащих растений.