Учебные заведения Курской области охраняют гвардейцы

К пультам подключено 974 объекта Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В преддверии нового учебного года сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Курской области проинспектировали образовательные учреждения, где проверили исправность кнопок тревожной сигнализации.

К пультам централизованного наблюдения Росгвардии в регионе подключено 974 объекта образования. В начинающемся учебном году их стало на 25 больше. В случае срабатывания сигнализации ближайший экипаж вневедомственной охраны в кратчайшие сроки прибудет к месту вызова.

Кроме того, специалисты Центра лицензионно-разрешительной работы проверили наличие необходимой документации у сотрудников ЧОПов, задействованных для охраны общественного порядка и общественной безопасности в День знаний.