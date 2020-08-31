Курские спасатели предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности

Показатель горимости достигнет пятого класса Фото: Яна ШЕЛЕСТ

С 1 сентября 2020 года в восточных районах курской области ожидается опасное метеорологическое явление – чрезвычайная пожарная опасность, показатель горимости достигнет пятого класса.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: в случае беды вы всегда можете обратиться по номеру «112». Это комплексная и оперативная помощь в любой ситуации.

Диспетчер в зависимости от обстоятельств вызовет на место происшествия все необходимые службы. Это позволяет сократить время реагирования. А значит, помощь всегда придёт вовремя!