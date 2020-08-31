Куряне напишут «Диктант Победы»

Время на выполнение заданий «Диктанта Победы» - 45 минут
Фото: Яна ШЕЛЕСТ
3 сентября куряне смогут проверить свои знания о Великой Отечественной войне, приняв участие в акции «Диктант Победы». В Курске диктант можно будет написать на одной из шести площадок:
- Юго - Западный государственный университет, (ул. 50 лет Октября, 94)
- Курский государственный университет, (ул. Радищева, 29)
- Курский государственный медицинский университет, (ул. К. Маркса, 3)
- средняя общеобразовательная школа №54, (пр. Сергеева, д.14)
- Курская государственная сельскохозяйственная академия им. И.И. Иванова, (ул. Карла Маркса, 70)
- Средняя общеобразовательная школа № 60 имени героев Курской битвы, (пр-т Победы, 16)
Для участия в акции нужно выбрать подходящую площадку на сайте диктантпобеды.рф и зарегистрироваться.
Время на выполнение заданий «Диктанта Победы» - 45 минут. Результат будет зависеть от точности ответов и скорости решения теста.