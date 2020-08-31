В Курске горел банный комплекс

К ликвидации пожара привлекались 59 человек, 17 единиц техники Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

30 августа в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании банного комплекса на улице Ольшанского в Курске. На место происшествия выехали пожарные трех ПСЧ, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы.

В результате пожара в банном комплексе сгорела мансарда. Из людей никто не пострадал.

К ликвидации пожара привлекались 59 человек, 17 единиц техники, в том числе от МЧС России 48 человек, 12 единиц техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.