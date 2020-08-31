Курские учащиеся младших классов будут получать бесплатное питание

Льготники, как и прежде, будут получать бесплатные обеды на сумму 75 рублей Фото: Яна ШЕЛЕСТ

С 1 сентября школьники 1- 4 классов начнут получать бесплатное горячее питание. Оно включает не менее одного горячего блюда и горячий напиток. Единое для всех школ меню сейчас согласовывается с Роспотребнадзором.

Учитывая рекомендации о проведении уроков, перемен, а также приема пищи в разное время в условиях коронавируса, в одних классах горячее питание будет организовано в 9.00-10.00, другие - будут посещать столовую в обеденное время. Школьники, обучающиеся во вторую смену, будут питаться с 14.00 до 15.00.

Льготники, как и прежде, будут получать бесплатные обеды на сумму 75 рублей. Они будут организованы по единому для всех школ меню.