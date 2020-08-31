В Курске сгорел дом с сараем

Пожар тушили 15 человек и пять единиц техники Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

30 августа в 17:44 в «Службу спасения» поступило сообщение о том, что на улице Присеймской горит сарай. На место ЧП выехали пожарные ПСЧ № 12, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

Возгорание локализовали в 18:00, ликвидировали полностью - в 18:05. В результате пожара сгорел сарай и навес, огонь повредил и кровлю жилого дома.

Пожар тушили 15 человек и пять единиц техники, в том числе от МЧС семь человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.