Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП под Курском

По данному ДТП проводится проверка Фото: УМВД России по Курской области.

30 августа примерно в шесть часов утра на 25 километре автомобильной дороги р-22 Каспий в поселке Беседино лоб в лоб столкнулись автомобили «Опель» под управлением 38-летнего водителя и «Мерседес», за рулем которого сидел 46-летний водитель.

В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя, а также 11-летний пассажир автомобиля «Опель» погибли. По данному ДТП проводится проверка, полиция выясняет все обстоятельства происшествия.