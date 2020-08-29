Под Курском сгорел жилой дом

В ликвидации пожара принимали участие 18 человек и шесть единиц техники Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

28 августа в 14:25 в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании жилого дома в селе Марица Льговского района. На место ЧП выехали пожарные спасатели ПСЧ № 10 города Льгова, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электросетей.

Огонь потушили в 14:35. В деревянном доме размером 5 на 8 метров частично сгорел пол и вещи.

В ликвидации пожара принимали участие 18 человек и шесть единиц техники, в том числе от МЧС России шесть человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.