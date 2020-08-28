Под Курском сгорел деревянный дом

В ликвидации пожара пожара принимали участие 15 человек, шесть единицы техники Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

28 августа в 14:39 в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании в жилом деревянном доме в деревне Афанасьево Обоянского района. На место происшествия выехали пожарные-спасатели 35 ПЧ Обоянского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

Пожар локализовали в 14:46, ликвидировали в 14:49. В жилом деревянном доме размером 8х5 метров огонь повредил кровлю, потолочное перекрытия, окна и вещи б/у.

В ликвидации пожара пожара принимали участие 15 человек, шесть единицы техники, в том числе от МЧС шесть человек, две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.