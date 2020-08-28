В Курске состоится фестиваль уличной еды

Ежедневно будут работать сразу несколько фестивальных зон Фото: Яна ШЕЛЕСТ

5-6 сентября в Курске пройдет масштабный фестиваль уличной еды. Два дня с 10:00 утра до 22:00 ежедневно будут работать сразу несколько фестивальных зон: фуд-корт, зона для релаксации, ремесленная мастерская, кинотеатр под открытым небом, фотозоны, мастер-классы по обучению стартап-проектам малого бизнеса в сфере уличной гастрономии, зоны активного отдыха.

Приезжающие специально на фестиваль из Москвы, Калининграда, Смоленска, а также куряне представят свои гастрономические концепции - от представления локальных продуктов до экзотических блюд кухонь стран народов мира. Заметным событием грядущего мероприятия станет фестиваль уличного кино, открытый диалог «БеZOOMная наука» на различные темы, «Научная лужайка».

Программа фестиваля:

5 сентября

9:50 – 10:00 - массовая разминка для всех желающих с участием волонтеров.

10:00 – 10:15 - приветствия губернатора Курской области Романа Старовойта, Главного федерального инспектора по Курской области Андрея Белогурова, директора Курской АЭС Владимира Федюкина.

10:15 – осмотр площадок фестиваля VIP-гостями.

10:15 – 17:00 - открытый диалог «БеZOOMная наука».

16:30 – 21:00 - кино под открытым небом.

11:00 – 21:00 - работа фуд-корта с гастрономическими проектами из городов РФ.

12:00 – 15:00 - конкурс барбекю.

10:00 – 21:00 - работа фотозоны для всех желающих.

10:00 – 22:00 - стена безопасности (конструкция с белой поверхностью размером 2*3 метра, на которой каждый участник фестиваля может написать, что такое для него безопасность, нарисовать рисунок и т.п. или написать обещание «Обещаю безопасно…..»).

10:00 – 18:00 - выставка ремесел с проведением мастер-классов.

10:00 – 18:00 - молодежная зона «Научная лужайка»: арт-мастерская (роспись тарелочек, срезов из дерева, раскраски и т.д.), игры для всей семьи («Дженга», мегашашки, кольцеброс, викторина «Физика для чайников», мегакубы, «Пазл», «Доббль»), зона активного отдыха («Очный гол», «Надувной кактус», «Надувной баскетбол», «Эстафета на надувных лошадках», «Сумоисты»).

18:00 - 22:00 - DJ-party, г. Калининград (выступление приглашенных диджеев)

6 сентября

Работа площадок фестиваля по программе 5 сентября без выступления почетных гостей и массовой разминки.