Курские экологи зафиксировали сброс отходов в Тускарь

Жители улицы Нижней Набережной в Курске сообщили о сбросах отходов вблизи ТЭЦ-4 в Тускарь. Они пожаловались на неприятный запах и красный оттенок воды в реке.

Экологи незамедлительно выехали на место совместно со специализированной лабораторией. Зафиксирован сброс в реку Тускарь предположительно хозяйственно-бытовых сточных вод.

Сотрудники лаборатории отобрали пробы на определение состава и наличие превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в водоеме.

Предстоит провести анализ веществ, которые были сброшены в реку, его результаты станут известны в течение десяти дней.