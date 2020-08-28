На территории Курского детинца пройдет арт-фестиваль

Торжественное открытие фестиваля планируется 6 сентября в 13:30 Фото: Яна ШЕЛЕСТ

6 сентября, начиная с 11:00, на территории детинца (г. Курск, ул. Луначарского, 8) все желающие смогут принять участие в работе творческих воркшопов и мастер-классов, а также посетить выставки и зону виртуальной реальности.

В древней части города экскурсоводы познакомят курян с многовековой историей Курска и его центра. На территории Знаменского монастыря можно будет с редких ракурсов увидеть кафедральный собор и Воскресенскую церковь, а также здание бывшей мужской классической гимназии.

В 13:20 состоится презентация креативного кластера. Под одной крышей будут находиться рекламные и IT-студии, творческие мастерские, лекториум для проведения образовательных проектов, зона коворкинга, галереи, еvent-зона для мероприятий.

Торжественное открытие фестиваля планируется 6 сентября в 13:30. Праздничную программу украсят выступления заслуженного артиста Российской Федерации Леонида Винцкевича, церковного хора и ансамбля камерной музыки.

Будет также развернута выставка проектов «Курск - 2032». В зоне виртуальной реальности каждый желающий с помощью VR-очков сможет увидеть, как преобразится детинец в ближайшее время. В 21:00 состоится грандиозное Тесла-шоу.