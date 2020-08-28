27 курских школьников набрали на ЕГЭ высший балл

623 выпускника набрали более 220 баллов по трем предметам Фото: Яна ШЕЛЕСТ

27 выпускников курских школ написали работы на сто баллов, двое из них получили стобалльный результат сразу по двум предметам.

Ученик курской школы № 28 Даниил Журавлев получил по сто баллов за работы по биологии и химии, а выпускница курчатовской школы № 5 Надежда Родина - по русскому языку и химии.

Всего в Курской области писали ЕГЭ около 4,5 тысячи человек, среди них 4211 выпускников школ, 50 - учащиеся профессиональных образовательных организаций, 201 - выпускники прошлых лет, 14 приехали из других регионов.

Из них 623 выпускника набрали более 220 баллов по трем предметам, в том числе 343 выпускника – 250 и более баллов.