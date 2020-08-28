В Курской области коронавирусом заболели еще 33 человека

На сегодняшний день скончались 53 человека Фото: Из архива "КП"

По данным оперативного штаба на 7:30 28 августа, в Курской области всего зарегистрировано 7041 (+33) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Из числа выявленных за последние сутки инфицированных 19 женщин и 14 мужчин. Возраст больных: 7-14 лет – 2 человека, 18-29 лет – 4 человека, 30-49 лет – 7 человек, 50-64 года – 11 человек, старше 65 лет – 9 человек.

Всего выписали 5979 пациентов, за последние сутки – 38 человек. На сегодняшний день скончались 53 человека, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.