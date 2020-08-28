5 сентября в Курске пройдет сельскохозяйственная ярмарка

Ярмарка «Осень - 2020» – это удобная территория для реализации сельхозпродукции Фото: Яна ШЕЛЕСТ

5 сентября в Курске пройдет первая сельскохозяйственная ярмарка. Торговля развернется на шести городских площадках: на улицах Станционной, Комарова, Литовской, Бойцов 9-й дивизии, на площади Рокоссовского и перед кинотеатром «Родина».

За каждой площадкой закреплены ветеринарные специалисты, которые будут обеспечивать безопасность мясных товаров и консультировать по всем вопросам.

Ярмарка «Осень - 2020» – это удобная территория для реализации сельхозпродукции, где горожане традиционно, без посредников могут купить всё самое свежее по приемлемым ценам.