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Экономика

5 сентября в Курске пройдет сельскохозяйственная ярмарка

Торговля развернется на шести площадках
Яна ШелестЯнаШелест
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Ярмарка «Осень - 2020» – это удобная территория для реализации сельхозпродукции

Ярмарка «Осень - 2020» – это удобная территория для реализации сельхозпродукции

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

5 сентября в Курске пройдет первая сельскохозяйственная ярмарка. Торговля развернется на шести городских площадках: на улицах Станционной, Комарова, Литовской, Бойцов 9-й дивизии, на площади Рокоссовского и перед кинотеатром «Родина».

За каждой площадкой закреплены ветеринарные специалисты, которые будут обеспечивать безопасность мясных товаров и консультировать по всем вопросам.

Ярмарка «Осень - 2020» – это удобная территория для реализации сельхозпродукции, где горожане традиционно, без посредников могут купить всё самое свежее по приемлемым ценам.