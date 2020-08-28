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В центре Курска отключили горячую воду

Специалисты подключают теплосеть к центральной магистрали
Яна ШелестЯнаШелест
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Горячей воды не будет до вечера

Горячей воды не будет до вечера

Фото: Из архива "КП"

В Курске на улице Белинского рабочие завершают ремонт тепломагистрали. Они уложили более 100 метров износостойкого трубопровода, срок службы которого превышает сорок лет.

Сегодня специалисты подключают теплосеть к центральной магистрали – «Южному лучу» ТЭЦ-4. В связи с этим с 08:00 до 21:00 приостановлена подача горячей воды на участке от улицы Сонина до Энгельса.

Справки по вопросам отключения горячей воды можно получить по телефону диспетчерской службы 39-48-68.

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