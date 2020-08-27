Курские поисковики подняли останки бомбардировщика, сбитого в годы войны

В годы Великой Отечественной войны на территории региона шли жестокие бои Фото: Светлана ВОЛКОВА

Моторы и детали Пе-2 обнаружили на одном из полей Советского района недалеко от деревни Кирилловки на глубине 3,5 метра. Определить место крушения помог местный житель. Раскопки провели поисковики центра «Курган».

78 лет назад, 25 августа 1942 года, девять советских бомбардировщиков под прикрытием истребителей ЯК-1 вылетели из военного аэропорта в Ливнах в Касторное, где базировались немецкие самолеты. Советским солдатам удалось уничтожить 30 вражеских «Мессершмиттов». Воздушный бой с врагом завязался на обратном пути. Немцам удалось сбить 5 наших бомбардировщиков. Поднятый поисковиками Пе-2 один из них; всего за месяц им удалось отыскать три бомбардировщика, сбитых в том сражении.

- Обнаружить место трагедии нам помогли местные жители. Одна из женщин, не дожившая, к сожалению, до сегодняшнего дня, рассказала родственникам о трагедии, свидетелем которой стала сама. Из самолета выпал погибший стрелок-радист, его тело женщина захоронила недалеко от участка крушения. Примерное место сохранилось, оно и помогло определить, где необходимо вести работы, - рассказывает руководитель поискового центра «Курган» Алексей Сотников.

Обнаружить захороненное тело стрелка-радиста не удалось. Поисковики предполагают, что его останки перенесли в другое место, либо женщина решила не рассказывать о нем, чтобы местные жители не разрыли могилу в поисках оружия солдата.

Главная находка - двигатели бомбардировщика, на которых сохранились номера. Они помогут установить имена экипажа и номер самого самолета. Поисковикам предстоит работа в архивах.