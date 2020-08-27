Под Курском сгорел жилой дом

Сообщение о пожаре поступило днем Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 14:57 27 августа в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о пожаре в жилом доме в селе Быково Горшеченского района.

- По прибытии в 14:08 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 14:14, ликвидировано в 14:18, - рассказали в МЧС региона.

В результате пожара в жилом доме произошло частичное обрушение кровли, повреждены потолочные перекрытия и стены.

Пожар тушили 14 человек и пять единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.