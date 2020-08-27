В Курске открылся клуб скандинавской ходьбы

Пожилых курян приглашают заняться спортом Фото: Светлана ВОЛКОВА

В парке им. Ф. Дзержинского состоялось открытие Клуба скандинавской ходьбы. В мероприятии приняли участие люди пожилого возраста.

- Все наши центры социальных услуг приобрели оборудование для трекинга и скандинавской ходьбы, которым смогут воспользоваться люди пожилого возраста. У нас есть различные проекты, например «Курское долголетие», в рамках которого будем проводить спортивные мероприятия, занятия танцами, йогой, обучать компьютерной грамотности. Это позволит вам вести активный образ жизни и чувствовать себя здоровыми, – пообещал зам губернатора Андрей Белостоцкий.

Скандинавская ходьба — вид физической активности, в которой используется определенная техника ходьбы при помощи специально разработанных палок. Этот вид спорта зарекомендовал себя в мире как полезный, простой и щадящий, отлично подходящий для любого возраста.