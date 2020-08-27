В Курске не будет света

Отключения пройдут во всех округах Фото: Светлана ВОЛКОВА

В связи с проведением плановых работ в электрических сетях АО "Курские электрические сети" свет отключат на следующих улицах города:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

Со 2 по 4 сентября с 09-00 до 16-00:

ул. Менделеева 22, 24, Широкая 2, ПЛК 61;

Со 2 по 4 сентября с 13-00 до 16-30:

ул. Обоянская 23-25,

ул. Дружбы 1-7, 3А;

ул. Народная 6-10/27;

ул. Белгородская 20/1-24;

2-й Парковый переулок 2-6, 1-11,

1-й Парковый переулок 2-12, 1-11,

ул. Краснополянская 19-21, 2-12;

Со 2 по 4 сентября с 09-00 до 17-00:

ул. Монтажников 1-35;

ул. Прилужная 1-79, 2-64;

ул. Народная (Частный сектор) 17,19;

ул. 5-я Кислинская, 3-я Степная, 4-12 - е Степные переулки, 4-7 - е Краснополянские переулки;

тел. для справок: 32-32-15

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

Со 2 по 4 сентября с 09-00 до 17-00:

ул. Нижняя Казацкая 99-121; 110-138;

ул. Масловка 3-43; 4-44;

4-й Косиновский переулок 55-77; 50-72;

ул. Сыромятникова 5-49; 2-36;

1-й Заречный проезд 6-14; 11-13;

ул. Заречная 114-168; 111-165;

ул. Верхняя Луговая 340;

ул. Бурцевка 7, 9;

ул. Верхняя Казацкая 242А;

ул. Верхняя Луговая 450-496; 405-425;

ул. 1-я Орловская 1-29; 2-32;

ул. 2-я Орловская 2-45 А; 1-51;

2, 3, 4 сентября с 9-00 до 15-00:

ул. Светлая 28-68; 45-97;

пер. Светлый 1-21;

1-й Светлый проезд 3-33;

ул. Спортивная 2-162; 3- 125;

ул. Олимпийская 4-138; 1-119

тел. для справок: 32-40-89

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

3 сентября с 13-30 до 16-00:

ул. Герцена 1, 3;

2 августа с 09-00 до 16-00:

ул. 4-я Кожевенная 1-35; 2-48;

ул. Ровецкая 23-47; 10-28;

ул. Пожарского 3-31; 2-14;

ул. Курчатова 34-49;

ул. Кутузова 11-39; 2-46;

тел. для справок: 26-32-10

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов).