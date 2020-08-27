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В Курске до пяти вечера отключили холодную воду

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Воду дадут после пяти вечера

Воду дадут после пяти вечера

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В связи с производством ремонтно-профилактических работ 27 августа, в четверг, с 9.00 до 17.00 часов будет прекращена подача холодной воды в Северную часть города по ул. К. Маркса (от ул. Кр. Октябрь и ул. Никитской до пр. Победы) с прилегающими улицами по обе стороны (ул. Школьная, ул. Кавказские, ул. Хуторская и др.), а также ул. Светлая, Светлые проезды, ул. Олимпийская, ул. Спортивная, ул. Братская, ул. Фестивальная, ул. Смородиновая.

Сравки по телефону 70-06-14.