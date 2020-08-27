В Курске временно перекрыли движение автотранспорта

Движение перекроют на Театральной площади Фото: Светлана ВОЛКОВА

В связи с обрезкой шаровидных кленов 27 августа с 9.00 до 18.00 на Театральной площади будет перекрыто движение транспорта на участках дорог между улицами Радищева и Ленина в районе Театральной площади со стороны стадиона «Трудовые резервы» и ТРЦ «Пушкинский».

С 8.00 27 августа до 20.00 3 сентября из-за выполнения работ по реконструкции тепловой сети будет перекрыт автомобильный проезд на участке от жилого дома № 1 по улице Орловской до пересечения с улицей 50 лет Октября.

В связи с выполнением работ по строительству подземного газопровода с 9.00 31 августа до 20.00 2 сентября будет закрыто движение по улице Лобановка в районе дома № 36.