День знаний в Курской области будет безалкогольным Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Розничная продажа алкогольной продукции 1 сентября в Курской области запрещена. Данный запрет не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции в организациях общественного питания.

За продажу спиртного в День знаний грозит штраф: для должностных лиц его размер составляет от 20 до 40 тысяч рублей; для юридических — от 100 до 300 тысяч рублей с конфискацией алкогольной продукции или аннулированием лицензии во внесудебном порядке.

В комитете промышленности, торговли и малого предпринимательства Курской области действует телефон горячей линии: 8 (4712) 70-24-97, по которому можно получить необходимую информацию.