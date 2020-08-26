Под Курском сгорел деревянный дом

Дом сгорел полностью Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

26 августа в 10:12 в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании жилого дома в деревне Волобуевка Тимского района. На место происшествия выехали пожарные ПСЧ № 43 Тимского района, опорного пункта Петропавловка Советского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

Возгорание локализовали в 10:29, ликвидировали полностью - в 10:36. В результате пожара выгорел жилой деревянный дом общей площадью 60 квадратных метров. Из людей никто не пострадал.

В ликвидации пожара принимали участие 12 человек и пять единиц техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.