На Курской АЭС завершили ремонт четвертого энергоблока. Благодаря досрочному включению в сеть энергоблок № 4 выработал дополнительно свыше 150 млн кВт·ч электроэнергии. Этого количества достаточно для обеспечения электроэнергией потребности населения и жилищно-коммунального хозяйства Курской области в течение 73 дней.

Согласно программе, были выполнены текущий ремонт турбины № 8 (со вскрытием всех цилиндров низкого давления и контролем лопаток 4 ступеней), а также внутриреакторный контроль 140 технологических каналов и 20 регулирующих каналов системы управления и защиты и другие работы.

В настоящее время на Курской АЭС в работе находятся энергоблоки № 1, 2, 3, 4 на мощности, установленной диспетчерским графиком.