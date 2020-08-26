У 64-летней курянки с карты похитили более ста тысяч рублей

Пенсионерку устроили условия работы, и она поспешила выполнить указания мошенников Фото: Из архива "КП"

64-летняя жительница Курска искала работу через интернет. Она оставляла заявки и резюме на разных сайтах, занимающихся трудоустройством. Женщине позвонила девушка и предложила заработок на финансовой бирже. Пенсионерку устроили условия работы, и она поспешила выполнить указания мошенников. Скачала специальное приложение на телефон и оформила кредитную карту.

В процессе общения пенсионерка дала возможность неизвестным ей людям похитить с кредитной карты более ста тысяч рублей. Когда женщина поняла, что ее обманули, то обратилась в полицию. При этом пояснила, что ранее неоднократно слышала предупреждения об участившихся случаях мошенничества

По факту хищения возбудили уголовное дело. Полицейские установили, что звонок потерпевшей поступил из-за рубежа. Как показывает практика, женщина будет выплачивать долг по полученному кредиту. Вопрос о возмещении ущерба будет решаться только после установления лиц, причастных к данному преступлению.