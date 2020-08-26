В Рыльске под Курском завершают реконструкцию Базарной площади

Рабочие уже благоустроили тротуары и подъезды, установили бордюры

В Рыльске завершают реконструкцию Базарной площади. Специалисты сохранили исторический вид торговых рядов, сделали площадь пешеходной. Здесь уложат старую, но обновленную брусчатку, рядом появится и современная тротуарная плитка. Рабочие уже благоустроили тротуары и подъезды, установили бордюры, возвели новые деревянные торговые павильоны, амфитеатр, фонтан и игровой ручей.

В южной части площади располагается большая зеленая зона отдыха с системой автополива. Также на площади установили сто новых светильников и видеонаблюдение. Все работы по обустройству планируют завершить в начале сентября.

В прошлом году проект выиграл федеральный грант по итогам Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений, который проводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». На благоустройство Базарной площади в Рыльске из бюджетов всех уровней выделили 93 млн рублей.