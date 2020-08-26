Все курские медучреждения готовы к проведению вакцинации Фото: Из архива "КП"

В конце следующей неделе в Курскую область поступит первая партия вакцины от гриппа, сообщил заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий.

«В целом мы подали заявку на 600 тысяч доз. Планируем привить более 60% населения региона, при этом не менее 75% граждан старше 65 лет и пациентов из групп риска. Медицинские работники должны быть привиты все, кроме тех, у кого есть медотводы», - сказал Андрей Викторович.

Все курские медучреждения готовы к проведению вакцинации. Использовать будут вакцины «Совигрипп» и «Флю-М».